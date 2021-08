Vacature Echografist Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland. Wij zijn op zoek naar een Echografist. Dit ga je doen:

Voorbereidende werkzaamheden

Controleert de onderzoeksaanvraag in relatie tot de (medische) gegevens van de patiënt en overlegt, indien nodig, met de arts of specialist omtrent het juiste onderzoek;

Treft voorbereidingen voor het onderzoek en verricht verpleegtechnische handelingen, zoals het klaarzetten van de juiste apparatuur en hulpmiddelen;

Informeert en instrueert de patiënt met betrekking tot het onderzoek en positioneert de patiënt rekening houdend met diens conditie en mogelijkheden.

Verrichten van echografische onderzoeken

Bewaakt en observeert de patiënt tijdens het echografisch onderzoek (gynaecologie, urologie, angiografie, etc.);

Treedt handelend op bij wijzigingen in de toestand van de patiënt en/of in acute situaties, waarschuwt indien nodig de radioloog, specialist of arts en breekt eventueel het onderzoek af;

Stelt de apparatuur in en maakt opnamen;

Observeert de patiënt tijdens het onderzoek.

Verrichten van radiologisch onderzoeken

Bewaakt en observeert de patiënt tijdens het echografisch onderzoek (gynaecologie, urologie, angiografie, etc.);

Treedt handelend op bij wijzigingen in de toestand van de patiënt en/of in acute situaties, waarschuwt indien nodig de radioloog, specialist of arts en breekt eventueel het onderzoek af;

Stelt de apparatuur in en maakt opnamen.

Dit neem je mee

Een afgeronde opleiding radiodiagnostisch laborant (MBRT of vergelijkbaar), aangevuld met scholing omtrent de betreffende apparatuur is vereist voor het uitvoeren van de functie. Daarnaast is relevante werkervaring vereist. Vakkennis wordt op peil gehouden.

En ook belangrijk

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans is nodig bij het informeren en instrueren van patiënten (en diens familie/ relaties), bij het geven van inhoudelijk adviezen en bij de patiënten overdracht.

Dit bieden we je

Een uitdagende baan in een professionele werkomgeving.

Meer informatie? Neem contact op met Geoula: [email protected]. Telefoon: (599) 715 8900.

