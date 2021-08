Overheid en Bonaire Cruise Tourism Association samen in gesprek

KRALENDIJK – Gedeputeerde Hennyson Thielman is afgelopen week in gesprek gegaan met de Bonaire Cruise Tourism Association (BCTA). Samen werden diverse punten besproken die als versterking kunnen dienen bij het werken aan verbetering en stabiliteit van de sector.

Er is besloten om een werkgroep in het leven te roepen om tot duurzame stabiliteit te komen voor de taxibedrijven en alle anderen die hetzij direct, hetzij indirect in de cruise-industrie werken. Ook zal verder gepraat worden over hoe, samen met het Havenkantoor en de TCB, bemiddeld kan worden om cruisemaatschappijen aan te trekken die voordeliger en beter zijn voor Bonaire.

De BCTA heeft zich beschikbaar gesteld om met verschillende plannen te helpen, zoals bijvoorbeeld een uitvoeringsplan om lokale ondernemers te helpen om zaken te doen in de cruise sector. Er is gesproken over databeleid en het doelmatiger gebruiken van data bij het nemen van beslissingen. Ook is er gesproken over een actieplan voor samenscholingen en een ‘cruisezones’ beleid.

