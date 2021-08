Hele week kans op regenbuien

306 Gedeeld

KRALENDIJK – Door de tropische golf boven de oostelijke Caraïben begint de week met regen op Bonaire en de andere eilanden. Deze specifieke tropische golf zal hoogstwaarschijnlijk morgen over de regio trekken en als de voorspelling voor morgen klopt, kunnen we zelfs meer regen- en onweersbuien verwachten over de eilanden.

Deze specifieke tropische golf die zich boven het oostelijke Caribisch gebied bevindt, heeft het potentieel om later deze week de volgende storm te worden die naar het westen trekt.

Tegen de tijd dat het zich boven de westelijke Caraïben bevindt, zou het zich kunnen ontwikkelen. Met de huidige omstandigheden en de voorspelling kunnen we stellen dat er plaatselijk aanzienlijke regenval te verwachten is.

