Voorlopig geen extra geld van Nederland voor noodlijdend Winair

DEN HAAG – In reactie op Kamervragen zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen dat Nederland voorlopig niet van plan is de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij Winair te helpen door opnieuw miljoenen uit te trekken. Wel houdt de demissionair minister vinger aan de pols.

Het kleine Winair is op dit moment de enige aanbieder van reguliere vluchten naar Saba en Sint Eustatius. Door de coronacrisis zit de luchtvaartmaatschappij diep in de rode cijfers. De vrees is dat Winair op termijn zonder geld komt te zitten. Mocht het bedrijf omvallen, dan komt de bereikbaarheid van dat deel van Caribisch Nederland onder druk te staan.

Om die reden besloot Nederland, dat een aandeel heeft van 7,95 procent in Winair, vorig jaar een hypothecaire lening van drie miljoen dollar aan de luchtvaartmaatschappij te verstrekken, waarbij het luchthavengebouw (boekwaarde: zes miljoen, executiewaarde 4,5 miljoen) als onderpand dient. Dat bleek uiteindelijk niet genoeg, en deze zomer klopte Winair opnieuw bij de minister aan voor extra steun.

Volgens Van Nieuwenhuizen gaat het om ‘enkele miljoenen’ Amerikaanse dollars. “Op dit moment is steun vanuit Nederland (nog) niet aan de orde. Vanwege het Nederlandse belang in de bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius houden wij een vinger aan de pols”, aldus Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze geeft echter wel aan dat, als Winair failliet zou gaan, Nederland moet zorgdragen voor de bereikbaarheid van de eilanden. Daarom evalueert de minister een staatsdeelneming in Winair. “Naar aanleiding daarvan wordt bezien of dit instrument nog altijd het meest geschikt is om het publieke belang van de bereikbaarheid van Caribisch Nederland te borgen. Zodra daarover meer bekend is, zal ik uw Kamer informeren. Naar verwachting is dit later dit jaar.”

Naast vliegen is ook varen een manier om naar de eilanden te komen. Onlangs startte een aanbestedingstraject voor een veerdienst. “De verwachting is dat medio augustus de selectie kan plaatsvinden en dat vervolgens het aanbestedingstraject kan worden afgerond. Het project heeft door de coronacrisis hoofdzakelijk vertraging opgelopen doordat onduidelijk was wanneer de reisbewegingen dermate zouden aantrekken dat het opportuun zou zijn om de veerdienst op te starten.”

Of de veerdienst daadwerkelijk van start kan gaan is volgens de minister met name afhankelijk van het vinden van een geïnteresseerde en geschikte marktpartij om de veerdienst te exploiteren. Indien het aanbestedingstraject succesvol verloopt en een geschikte kandidaat zich aandient, is de verwachting dat in november/december dit jaar de veerdienst van start kan gaan.

