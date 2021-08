Vacature Medewerker Back Office Customer Service Bonaire

Beschik jij over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, een pragmatische instelling en een natuurlijke drive om het beste resultaat te bereiken? Heb je daarbij een gezonde dosis enthousiasme en wil je graag jezelf verder ontwikkelen in een internationale omgeving? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!

Functieomschrijving

Voor het opzetten van een Back-office customer service op Bonaire zijn wij momenteel op zoek naar medewerkers met ruime ervaring op het gebied van internationaal (pakket)transport, waaronder kennis van express vervoerders, internationale regelgeving, transportdocumenten en douane eisen. Als medewerker Back-office customer service Bonaire ben je verantwoordelijk voor het digitaal beantwoorden via e-mail of chat van al onze klantvragen op het gebied van het versturen van hun pakketten via Parcel International.

Wij zoeken een proactieve medewerker met MBO+ werk- en denkniveau. Je houdt ervan om klanten blij te maken en tot het uiterste te gaan om een oplossing te vinden die de verwachtingen van onze klanten overtreft. Je bent iemand die goed overzicht bewaart over verschillende werkzaamheden. Je houdt van een soms hectische werkomgeving met afwisseling en werkdruk. Je bent communicatief sterk en creatief in het vinden van oplossingen. Je bent een harde werker, vrolijk, enthousiast, stelt jezelf flexibel op en toont initiatief. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

Bedrijfsprofiel

Parcel International biedt een logistieke oplossing voor het wereldwijd verzenden van documenten, pakketten, pallets, luchtvracht en zeecontainers. Via onze website kunnen particulieren en bedrijven de tarieven van vervoerders vergelijken en hun zendingen online inboeken. Wij zijn continu bezig met het vergroten van de klanttevredenheid en het zoeken naar innovatieve oplossingen.

Functie-eisen

Je hebt MBO+ werk- en denkniveau

Je hebt affiniteit met logistiek

Je bent klantgericht, zelfstandig en resultaatgericht

Je bent servicegericht

Je hebt uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Je spreekt Nederlands, Engels en Spaans (in woord en geschrift)

Je hebt uitstekende MS Office ervaring

Je bent fulltime beschikbaar

Wat we bieden

Energieke, dynamische en internationale werksfeer

Veel leermogelijkheden in korte tijd

Een aantrekkelijk salaris

Werktijden zijn tussen 07:30 – 17:00 uur

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je C.V. en Motivatie brief naar [email protected] ter attentie van het management.

Meer vacatures: