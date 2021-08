Supermarkt Warehouse is sinds vandaag weer geopend

Kralendijk- Na een sluiting van tien dagen is vandaag de compleet vernieuwde winkel weer open gegaan. De supermarkt heeft in tien dagen tijd een volledige metamorfose ondergaan! Het team van Warehouse heeft keihard gewerkt om op tijd de winkel weer te kunnen openen.

Het resultaat mag er zijn! De winkel is ruim en het assortiment is uitgebreider dan ooit. In de winkel is zelfs een heel nieuwe non-food afdeling te vinden. Ook de diepvriesafdeling is enorm uitgebreid. Wat verder opvalt is hoe breed de paden zijn in de winkel. Supermarkt Warehouse, een prachtige aanwinst voor Bonaire, een winkel waar je terecht kunt voor al je boodschappen.

Een kleine impressie van de vernieuwde winkel

Heb je de afgelopen periode bij Van den Tweel gewinkeld? Vergeet dan niet je kortingsbon mee te nemen.