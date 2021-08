Vacature OK Assistent Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Voor de OK afdeling zijn wij opzoek naar een OK-Assistent. Je assisteert de medisch specialist bij operatieve behandelingen en onderzoeken voor verschillende specialismen. Je komt te werken in een uitdagende omgeving. Op de de afdeling zijn twee klinische operatiekamers. Er wordt een breed scala aan operaties uitgevoegd.

Je krijgt als OK-assistent een uitdagende functie, hierbij een overzicht van jouw takenpakket:

Bedrijfsklaar maken van de OK (apparatuur en hulpmaterialen controleren en klaarmaken);

Patiëntenzorg en het begeleiden van de patiënt naar de OK;

Assisteert de medisch specialist bij -complex operatieve behandelingen en onderzoeken voor verschillende specialismen d.m.v. omloop, instrumenterende en assisterende werkzaamheden, volgt het operatieverloop en anticipeert tijdig op de handelingen van de specialist;

Het uitvoeren van voorbereidende, improviserende en beheersmaatregelen op de OK;

Coördinerende werkzaamheden op de OK.

Dit neem je mee

Een diploma Operatie Assistent chirurgie op HBO-niveau en kennis en inzicht van alle op de OK uitgevoerde behandelingen, mogelijke complicaties en operatietechnieken zijn vereist, aangevuld met een reanimatiecursus;

Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van de talen Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments is gewenst;

Je beschikt over een flinke dosis enthousiasme, bent gemotiveerd, commutatief sterk en je hebt doorzettingsvermogen.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een zorg vernieuwende orga­nisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw. Het salaris bedraagt minimaal USD 2997,- en maximaal USD 4168 bruto per maand, FWG 50 bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.werkenbijfundashonmariadal.nl

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen naar: [email protected].

