Vacature Drafting Technician Bonaire

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 141 medewerkers. Zij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar analytisch, nauwkeurige en zelfstandige Drafting Technician

Functie

Ressorteert onder de Support Engineer;

Is verantwoordelijk voor het mede-ontwerpen, tekenen en vastleggen van de technische infrastructuur van de Business units Electricity, Water en Waste Water. Ontwerpt, tekent en legt vast zowel handmatig als in het geautomatiseerde systeem;

Controleert of de aanleg van onderdelen van de infrastructuur overeenkomt met de tekeningen. Meet in dit kader onder meer kabellengte, diverse type leidingen, buizen en moffen in/aan vaste punten;

Vervaardigt situatietekeningen aan interne klanten, aannemers en ook in het kader van de aanvraag van vergunningen en civiele overeenkomsten;

Adviseert de afdelingen van de Business unit Electricity, Water en Waste Water op grond van diepgaande kennis van de inrichting van de infrastructuur, zowel gevraagd als ongevraagd;

Stelt rapportages op, ondersteunt bij projecten en levert op verzoek informatie aan.

Functie-eisen

MBO 4 werk- en denkniveau

Relevante technische opleiding, inclusief AutoCad/GIS

Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Goede communicatieve vaardigheden

Persoonlijke eigenschappen: zorgvuldig, georganiseerd, stressbestendig en goede contactuele eigenschappen

Beheersing van Nederlands, Papiaments en Engels

In bezit van rijbewijs B

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 26 augustus 2021 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]

Deze functie wordt gelijktijdig in- en extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid, geniet de interne kandidaat voorrang.

