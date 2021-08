Oproep aan mensen met kwetsbare gezondheid om coronaprik te halen

KRALENDIJK – De afdeling Publieke Gezondheid doet een oproep aan burgers met een kwetsbare gezondheid om de coronaprik te halen als ze dat nog niet hebben gedaan.

Het gaat om mensen met bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Als mensen uit deze risicogroep met het coronavirus besmet raken, lopen ze een groter risico dat ze ernstige klachten krijgen en in het ziekenhuis belanden.

Op Bonaire is de deltavariant van het virus actief. Het is bekend dat mensen veel gemakkelijker met de deltavariant besmet kunnen raken. Mensen met een kwetsbare gezondheid denken soms dat het beter is als ze zich niet laten vaccineren. Maar voor hen is het juist heel belangrijk om het wel te doen. Zo lopen ze minder risico lopen dat ze ernstige klachten krijgen als ze besmet raken.

Voor een goede bescherming is het belangrijk dat een persoon volledig gevaccineerd is, dus twee prikken heeft gehad. Uiteindelijk heeft een persoon die twee prikken krijgt veel minder kans om bij besmetting ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden.

Het wordt mensen met een kwetsbare gezondheid aangeraden om met hun huisarts te overleggen voordat ze zich laten vaccineren.