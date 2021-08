Het weer voor Bonaire, kans op wat regen

KRALENDIJK – Na een paar droge en warme dagen sinds het passeren van de laatste tropische golf, zal een naderende verstoring uit het oosten leiden tot een toename van de bewolking op woensdag en donderdag over de ABC-eilanden met een kans op een lokale bui of twee. Lokaal is wat onweer niet uitgesloten.

De wind is matig met meer windstoten, vooral op woensdag, met de neiging om de dagen erna af te nemen. Er zullen geen significante veranderingen in de temperaturen zijn, dus de typische warme temperaturen blijven behouden.

Als de wind afneemt, vooral op vrijdag, zullen de temperaturen oplopen tot 34 graden Celsius/ 93 graden Fahrenheit met benauwde omstandigheden. In de tussentijd zullen ze rond de 33 graden Celsius/ 91 graden Fahrenheit zijn. Verwacht ‘s nachts temperaturen van rond de 26-27 graden Celsius/ 79-81 graden Fahrenheit.

