Vacature Senior Begeleider Bonaire

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Voor onze afdeling Sentro Nos Perseveransia zijn we ter versterking van ons team op Bonaire op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega in de functie van:



Senior begeleider

(standplaats: Bonaire; 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Als senior begeleider ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en (intensief) begeleiden van individuele en/of groepen cliënten met (ernstige) psychische klachten en/of (complexe) psychiatrische stoornis(sen) en/of verslavingsproblematiek, met als doel klachtenvermindering, hun te leren omgaan met hun problematiek, weerbaar te maken en perspectief te geven. Je hebt een belangrijke signalerende functie en biedt ondersteuning bij het creëren van een goed leefklimaat. Tevens concretiseer je de afspraken uit het behandelplan in een Ondersteunings- en signaleringsplan. Dit doe je in overleg met de betrokken casemanager en de (hoofd)behandelaar.

Daarnaast heb je de volgende taken:

Je treedt voor bepaalde participanten op als mentor en verzorgt in dit kader de coördinatie van het begeleidingsproces;

Je informeert en adviseert de participant en diens systeem over procedures, regelingen en verplichtingen die voortvloeien uit de begeleiding. Ook bekijk je hoe het systeem kan ondersteunen en betrokken kan worden bij de begeleiding;

Je levert een bijdrage voor overdracht naar nazorg- en vervolgtrajecten;

Je legt observaties vast in het elektronisch patiëntendossier en rapporteert hierover;

Je draagt zorg voor een adequate registratie en dossiervorming conform de richtlijnen;

Je fungeert als aanspreekpunt voor ketenpartners en participanten, inventariseert de vraag en onderneemt passende actie al dan niet in overleg met de (hoofd)behandelaar;

Je sluit waar nodig aan bij zorgoverleggen met ketenpartners al dan niet in aanwezigheid van de participantcliënt en/of diens systeem;

Daarnaast heb je een coachende rol naar de collega-begeleiders en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een afgeronde agogische HBO-opleiding zoals Social Work, Sociaal-pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;

Je hebt kennis van de (complexe) doelgroep cliënten, groepsprocessen en het coördineren van de zorg;

Je hebt goede kennis van zowel verslavingszorg, psychiatrie als somatiek. Onder andere met betrekking tot de behandelmethoden;

Je hebt kennis van motiverende gespreksvoering;

Je beheerst Papiamentu en de Nederlandse taal. Engels en/of Spaans is een pre. Schriftelijk kun je jezelf goed uitdrukken in zowel Papiamentu als Nederlands;

Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid tot het werken op onregelmatige tijden en in de weekenden;

Je hebt een klantgerichte en dienstverlenende instelling, een praktische werkhouding en bent samenwerkingsbereid;

Je bent creatief en werkt herstelgericht;

Je hebt affiniteit met de doelgroep;

Tot slot, heb je affiniteit met Caribisch Nederland en kun je goed omgaan met de culturele diversiteit.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek varieert van licht, enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Op Bonaire bieden we een breed aanbod voor onze cliënten:

Zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek vanuit de F-ACT methodiek;

‘Sentro Nos Perseveransia’ waar op verschillende leefgebieden herstelondersteunende zorg wordt verleend als onderdeel van de behandeling bij MHC;

Forensische (verslavings)zorg;

Een behandelaanbod gericht op psychische, psychiatrische en psychosomatische klachten;

Een behandelcentrum (Hi5) dat zich richt op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie;

Praktijk ‘Resilensia’ waar zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met lichte tot matige problematiek van zorg worden voorzien.

Sentro Nos Perseveransia is gericht op maatschappelijk herstel van volwassen cliënten, zodat zij, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze.

Wat bieden va?

Een dienstverband voor de duur van één jaar. Inschaling vindt plaats in FWG 45 of 50 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 2.693,- en maximaal $ 4.168,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór 7 september 2021 naar [email protected]. Wegens spoed nemen wij binnengekomen sollicitaties gelijk in behandeling.

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Lysandra Kooyman, Teamleider, + 599 796 1038.

Andere vacatures

Voor MHC zijn we op zoek naar meer enthousiaste, nieuwe collega’s! Kijk voor alle actuele vacatures op onze website: www.mentalhealthcaribbean.com/vacature

Meer vacatures: