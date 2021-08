Noodweg jachthaven nu tot parkeerplaats gemaakt

Van de vorige jaar aangelegde noodweg werd driftig gebruik gemaakt. De vraag is wat er nu bij overstromingen gaat gebeuren. Foto ABC Online Media

Kralendijk- De tijdelijke noodweg die door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vorig jaar is aangelegd ter hoogte van de jachthaven en Harbour Village resort is door de eigenaren van het terrein. omgetoverd in een parkeerplaats.

De vraag doet zich nu voor wat dit betekent voor het verkeer op de weg, op het moment dat het zeewater de weg weer opstroomt zoals dat gedurende bepaalde perioden van het jaar het geval is.

Er dient al jaren te worden gewerkt aan een alles omvattend plan om het ter plekke verzakkende gedeelte van de Kaya Gobernador aan te pakken met een verbeterde infrastructuur. Van die plannen is inmiddels al geruime tijd niets vernomen.

Last

Harbour Village resort, dat zelf erg veel last heeft van de situatie ter plekke, reageerde eerder gepikeerd op de problemen, omdat de lokale overheid ‘niet thuis’ geeft als het gaat om de benodigde verbeteringen. Er werden al diverse plannen en schetsen opgesteld om de problematiek te verhelpen, maar deze verdwijnen steeds weer in de onderste la. Harbour Village is eigenaar van het hele gebied rondom de saliña.

Nu het terrein waar de noodweg werd aangelegd is omgetoverd tot een parkeerterrein, zal de situatie nog nijpender worden dan voorheen.