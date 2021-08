Meldkamer en Intake bestaan 10 jaar

KRALENDIJK – Op zondag 15 augustus bestond de Meldkamer en de afdeling Intake al 10 jaar in de huidige vorm.

In een feestelijke en gezellige sfeer werden tijdens een brunch verschillende speeches gehouden en herinneringen naar boven gehaald.

Tien jaar geleden werden een aantal medewerkers opgeleid om de Meldkamer en Intake te bemannen. Dit bestond nog niet, de telefoon werd door een agent opgenomen die dan zelf de wachtcommandant moest informeren. Tegenwoordig beschikt de meldkamer over moderne apparatuur die regelmatig wordt ge-upgrade.

De Intake medewerkers zijn degenen die bezoekers als eerste te woord staan bij het politiebureau tussen 7 uur en 21.30 uur, en nemen onder andere ook aangiftes op of verwijzen door naar de betreffende afdeling. De Meldkamer is 24 uur bereikbaar en is het noodnummer voor alle hulpdiensten zoals de politie, ambulance, de brandweer en de kustwacht.