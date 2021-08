Kwaliteitsfunctionaris Laboratorium Bonaire

Voor onze zorginstelling Fundashon Mariadal zijn wij op zoek naar een enthousiaste en proactieve: Kwaliteitsfunctionaris Laboratorium

Wie zijn wij?

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Om de afdeling Laboratorium in goede banen te leiden, komen we graag in contact met een Kwaliteitsfunctionaris of analist met aandachtsgebied kwaliteit (m/v) die het uitdagend vindt om de kwaliteit te verhogen en met name kwaliteit in de Zorg. Als Kwaliteitsfunctionaris zal je een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, methodieken in het vakgebied en ontwikkelt zelfstandig procedures/protocollen. Van jou wordt ook gevraagd om externe ontwikkelingen te volgen en deze te beoordelen op consequenties voor de organisatie. Tevens controleer je op naleving van regels door medewerkers, implementeert kwaliteitsbeleid, stelt onderzoeksrapportages en overzichten op, voert audits uit en signaleert knelpunten in het werkproces. Verder voer je beleidsvoorbereidende werkzaamheden uit en adviseer je het management op het gebied van kwaliteitszorg.

Functie eisen Kwaliteitsfunctionaris?

Naast je passie voor de zorg, heb je op hbo-competentieniveau een opleiding in de richting van Kwaliteitsmanagement afgerond. Verder heb je / kun je:

Ervaring als kwaliteitsfunctionaris bij een laboratorium of bereid om hierin opgeleid te worden;

Ruime ervaring met het werken met ISO15189;

Bij voorkeur ervaring als auditor;

Goed bewegen in een speelveld met verschillende belangen;

De rust bewaren in een omgeving die continu in beweging is;

Kennis van continu verbeteren m.b.v. PCDA cyclus;

Goed organiseren en goed communiceren;

Communicatief sterk in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk;

Proactief, kunt uitstekend prioriteren en heb je een positieve instelling;

Zelfstandig en sociaal vaardig.



Wat bieden wij?

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een zorg vernieuwende orga­nisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao 2019 – 2021 van Fundashon Mariadal. Het salaris bedraagt minimaal USD 2923 en maximaal USD 4065 bruto per maand, FWG 50, bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar, met de intentie om te verlengen of over te gaan op een vast dienstverband. Gedeeltelijk werken op afstand vanuit de regio is mogelijk.

Ben jij dé Kwaliteitsfunctionaris die we zoeken?

Maak dan je interesse kenbaar! Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Jasper Christiaan (Teamcoördinator) via: [email protected].

Stuur je sollicitatie voor 31 augustus 2021 naar [email protected] ter attentie van Marlies Nicolai (HR adviseur).

Meer vacatures: