Hbo-toerisme en hospitality van start op Curaçao

KRALENDIJK – De Universiteit van Curaçao Dr Moises Da Costa Gomez (UoC) en de Tourism Corporation Bonaire (TCB) zijn een samenwerking begonnen op Bonaire om lokale talenten te ontwikkelen in de toeristische en hospitality sector op HBO-niveau.

Gedurende de informatie sessie, dat plaatsvond bij Captain Don’s Habitat, heeft de directeur van TCB Miles Mercera uitgelegd dat Bonaire een enorme groei verwacht binnen de toeristische sector. Volgens dhr. Mercera komen er 1000 tot 1200 werkplekken in deze sector. Daarom is hij blij dat de TCB gaat samenwerken met de UoC om het International Hospitality & Tourism Mangement program(IH&TM) aan te bieden aan lokale talenten op Bonaire.

Mevrouw Pamela Rusch, program Director van het IH&TM program heeft uitleg gegeven over het bachelor programma. Het is een vierjarige opleiding die is opgezet, naar aanleiding van de vraag vanuit de toeristische en hospitality sector.

De studenten worden breed opgeleid waarbij er veel aandacht uitgaat naar de ‘hospitality mindset’, innovatie en duurzaamheid. In het programma wordt er veel aandacht besteedt aan praktische ervaring en ervaring in het veld.

De UoC biedt de studenten van Bonaire de mogelijkheid om op de Campus van de universiteit op Curaçao te verblijven.