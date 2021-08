Bonaire ontvangt 2 september eerste cruiseboot na 17 maanden

KRALENDIJK – Op 2 september komt het eerste cruiseschip aan op Bonaire na een periode van 17 maanden. Het gaat om de Equinox van Celebrity Cruises. Hoeveel personen er aan boord zijn is nog onduidelijk.

Het schip vertrekt vanuit Florida en zal Bahamas, Aruba, Curaçao en vervolgens Bonaire bezoeken. Volgens de prognoses varieert de geschatte capaciteit van elk schip dat Bonaire bezoekt maar verwacht wordt een bezetting tussen de 20% en 40%.

Vanwege het niveau van COVID-19-risico’s worden nieuwe strikte maatregelen genomen voor het betreden van havens. Een deel van deze maatregelen houdt in, inklaring door het havenkantoor en afdeling Publieke Gezondheid Bonaire, en vereisten voor van boord gaan is inclusief een coronacontrole voor alle passagiers en bemanningsleden.

Volledig gevaccineerde reizigers (12 jaar en ouder) dienen hun bewijs van volledige vaccinatie en een negatieve PCR-test niet ouder dan 24 uur voor vertrek uit de thuishaven te tonen. On (volledige) gevaccineerde reizigers zijn verplicht om, behalve een negatieve PCR-test, uiterlijk 24 uur voor aankomst op Bonaire een antigeentest te laten zien.

Bemanning en passagiers mogen niet van boord als ze zich niet aan deze maatregelen houden. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, zullen beveiligers en gekwalificeerd personeel actief controleren of alle reizigers die Bonaire bezoeken aan deze eisen voldoen.

Iedereen bij de haven, inclusief bewoners en toeristen, is verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter sociale afstand te houden op het eiland. Iedereen die met de bus of taxi op ons eiland reist, is verplicht een mondkapje te dragen.

“We zijn blij met de herstart van het cruisetoerisme; dit betekent de herstart van meer economische activiteit op ons eiland na de pandemie. Ons doel is om de cruise-industrie in stand te houden, maar ook een paar veranderingen door te voeren om beter om te gaan met crowd management en om het type toerist aan te trekken dat meer kan uitgeven op ons eiland. Een van de veranderingen is het “one call a day” beleid en het creëren van een betere balans in het aantal cruiseschepen tijdens het superhoog- en laagseizoen. Vanwege de huidige contracten kan dit enige tijd duren, maar de cruiseschepen staan er open voor en bereid om ons waar mogelijk te helpen met dit doel. Naast het stimuleren van onze economie is ons doel natuurlijk ook om de gezondheid en veiligheid van onze lokale gemeenschap en degenen die ons bezoeken te beschermen, vandaar dat er verschillende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van ons allemaal te garanderen”, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van toerisme en economische ontwikkeling.

Deze aanpak is het resultaat van een evaluatie tijdens de stilstand van de cruise om de impact op het milieu en de infrastructuur te beperken, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en niet op kwantiteit, en ook op de economische impact als onderdeel van het Tourism Recovery Plan.

Kaya C.E.B. Hellmund zal tijdens cruisebezoeken gedeeltelijk gesloten zijn: van Luciano’s tot het douanekantoor. Iedereen die conform de operationele normen van TCB Cruises werkt, moet een badge dragen waarmee ze tijdens het cruiseseizoen binnen de grenzen van het stadscentrum kunnen opereren.