Saba neemt nieuwe maatregelen voor reizigers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

SABA—Vanaf maandag 16 augustus neemt Saba nieuwe maatregelen voor reizigers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Vanwege het toegenomen aantal COVID-19-gevallen in deze Nederlands-Caribische landen, moeten alle passagiers van deze eilanden maximaal 72 uur voor aankomst op Saba een negatieve PCR-test indienen, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet.

Gevaccineerde personen die vanaf deze eilanden reizen, hoeven niet in quarantaine. Wel gelden er aanvullende maatregelen en zullen ze op dag 5 na aankomst een test moeten ondergaan. Gedurende deze 5 dagen worden deze personen aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te werken, drukke gebieden te vermijden en in het openbaar een masker te dragen.

Gevaccineerde jongeren die terug komen van vakantie moeten thuisblijven van school. Ook mogen ze 5 dagen niet deelnemen aan naschoolse activiteiten en andere georganiseerde evenementen en moeten ze testen op dag 5.

Alle niet-gevaccineerde personen moeten in quarantaine, tenzij ze uit een land met een laag risico komen. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen die uit reguliere landen met een zeer hoog risico reizen, moeten 5 dagen in quarantaine gaan met pre-travel- en on-island-tests.

Het besluit tot het invoeren van een verplichte PCR-test en andere maatregelen voor Curaçao, Aruba en St. Maarten is door Saba’s Outbreak Management Team (OMT) genomen tijdens een extra bijeenkomst op vrijdag 12 augustus. Tijdens die bijeenkomst besprak het OMT de huidige COVID- 19 situatie op St. Maarten en andere eilanden in de regio.

Speciale aandacht ging uit naar de situatie in de Nederlands-Caribische landen, in het bijzonder Sint Maarten, het belangrijkste knooppunt van Saba. Het aantal gevallen van COVID-19 blijft stijgen op Sint Maarten. Het RIVM noemt de grote toename van Sint Maarten “zorgwekkend”. Het Medisch Centrum St. Maarten zegt dat de toename vooral door de deltavariant en de lage vaccinatiegraad op dit eiland komt.

Gezien de situatie in de Nederlands-Caribische landen heeft het OMT besloten een speciale zeer hoge risicolijst op te stellen met extra maatregelen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

“Saba heeft als enige een hoge vaccinatiegraad van meer dan 90 procent van de volwassen bevolking en we erkennen dat de Nederlands-Caribische landen hoge COVID-19-cijfers hebben. We realiseren ons ook onze afhankelijkheid van vitale activiteiten zoals connectiviteit en gezondheidszorg”, aldus eilandgouverneur Jonathan Johnson.

Positief is dat Johnson stelt dat de start van de vaccinatie van jongeren tussen de 12 en 17 jaar heel goed verloopt. Per afgelopen vrijdag hadden 64 jongeren (of 87 procent) hun eerste dosis Moderna-vaccin gekregen. De vaccinatie van de jeugd gaat de komende weken gewoon door.