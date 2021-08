Opnieuw onderzoek vaccinatiebereidheid

KRALENDIJK – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS wil weten wat de vaccinatiebereidheid is op de BES-eilanden en CAS-landen.

De resultaten worden later op de eilanden gebruikt om het aantal gevaccineerde inwoners zo veel mogelijk te vergroten. I&O Research is verantwoordelijk voor het onderzoek en werkt samen met lokale onderzoekers.

Veel mensen op Bonaire hebben zich al laten vaccineren. Het onderzoek wordt gedaan om te weten te komen wat de belangrijkste reden voor de inwoners was om zich te laten vaccineren. Ook is het goed om te weten wat mensen tegen houdt om zich te laten prikken. Het onderzoek werd in het voorjaar ook gedaan, toen door het OLB.