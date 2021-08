NOBO ontwikkelt sleutelhanger voor Donkey Sanctuary Bonaire

KRALENDIJK – Bij Donkey Sanctuary Bonaire is een sleutelhanger te koop die gemaakt is uit hergebruikt plastic. De sleutelhanger is gemaakt door de stichting NOBO.

NOBO hoopt dat toeristen die Bonaire bezoeken vanwege haar unieke natuur bereid zijn om lokale natuurorganisaties te ondersteunen. Duikers betalen al een verplichte Nature Fee voor het gebruik van het Bonaire National Marine Park.

Naast STINAPA, zijn er ook andere organisaties op Bonaire die een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbehoud, zoals bijvoorbeeld Reef Renewal Bonaire en Echo. NOBO creëert voor deze NGO’s graag de mogelijkheid om extra fondsen te genereren door middel van de verkoop van de sleutelhangers, welke de naam Donature Tag hebben gekregen.

De sleutelhanger wordt lokaal gemaakt van gerecycled type 2 (HDPE) plastic dat op Bonaire is ingezameld via Selibon en Fundashon Mariadal. Door dit type plastic te recyclen, belandt er minder HDPE-plastic op de landfill.

Marina Melis startte 28 jaar geleden met een opvangcentrum voor zieke, gewonde of verweesde ezels. De zorg voor deze dieren is niet alleen arbeidsintensief, maar ook duur vanwege de hoge kosten voor het hooi dat moet worden geïmporteerd. Vanaf nu kan iedereen die Donkey Sanctuary Bonaire bezoekt een sleutelhanger kopen.

De sleutelhanger kost USD 10,- en is een leuk aandenken aan Bonaire en vormt een manier om goed te doen op het eiland.