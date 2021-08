Vacature Praktijkondersteuners Huisarts Somatiek (POH S) en/of Diabetesverpleegkundigen

Voor de huisartsenpraktijken op Bonaire zoeken wij meerdere Praktijkondersteuners Huisarts Somatiek (POH S) en/of Diabetesverpleegkundigen voor een dienstverband van 24-40 uur per week.

In alle huisartsenpraktijken op Bonaire worden spreekuren opgezet voor patiënten met de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, hart en vaatziekten, astma en COPD. We zijn hiervoor op zoek naar gediplomeerd POH S. Diabetesverpleegkundigen die interesse hebben om aanvullend opgeleid te worden, zijn ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Wij zoeken kandidaten met een Antilliaanse achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio. Je spreekt Papiaments en/of Spaans en kent de cultuur van de eilanden. In deze functie draag je direct bij aan de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de patiënten op Bonaire. Als je dit aanspreekt, en je past in ons profiel, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Wat ga je doen?

Als POH S houd je zelfstandig spreekuur onder supervisie van een of meer huisartsen. De spreekuren voor de diabeteszorg zijn al grotendeels op orde. De nadruk ligt in eerste instantie op het opzetten van CVRM-spreekuren. Daarna volgen de zorgprogramma’s voor astma en COPD.

Wat bieden wij?

Een interessante, zelfstandige functie;

Collegiale samenwerking in leuke teams;

De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in je vak;

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is in de zorg op Bonaire;

Pensioenopbouw bij PCN;

Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke, zorgorganisatie.

Wat vragen wij van jou?

Je bent een gediplomeerd POH S met verpleegkundige achtergrond, of een gediplomeerd diabetesverpleegkundige;

Je hebt ervaring met eerstelijns-zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen;

Ervaring met insulinetherapie is een pré;

Je hebt een Antilliaanse achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio en je spreekt Papiaments en/of Spaans;

Je spreekt en schrijft goed Nederlands;

Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling.

Wie zijn wij?

Primary Care Caribbean is sinds 1 januari 2021 actief op Bonaire. Wij ondersteunen lokale huisartsenpraktijken bij het realiseren van praktijk overstijgende activiteiten en ontwikkelingen. Daarnaast werken we samen met huisartsenpraktijken aan het verbreden van het zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg.

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit samenwerking. PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsenpraktijken, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit te solliciteren d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roos van der Niet, Algemeen Manager, via het e-mailadres: rvanderniet[email protected].

