Één bezoeker van het eiland opgenomen met covid-19

KRALENDIJK – Er zijn 18 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire op 14 augustus 2021. Inkomende reizigers hoeven zich niet meer na 5 dagen te laten testen. Hierdoor zijn de aantallen van geteste personen merkbaar verminderd. Van de 26 binnengekomen testresultaten waren er acht positief. De bron van de positief geteste personen is bekend. Er is sprake van een cluster.

Één persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een bezoeker van het eiland die niet is gevaccineerd. Twee personen zijn hersteld van Covid-19.