Slagpistool slachthuis gestolen

Kralendijk – Door een inbraak in het slachthuis is het niet mogelijk om daar dieren te slachten de komende weken. Het slagpistool waarmee het vee wordt verdoofd is ontvreemd. Hierdoor is het niet mogelijk om vee op de juiste wijze te slachten. De Veterinaire afdeling vraagt uw begrip hiervoor.

De Veterinaire afdeling roept de dader(s) van de inbraak op om het slagpistool niet bij zich te houden en die weer in te leveren. Het in bezit hebben van het slagpistool is verboden en een overtreding van de Vuurwapenwet BES.

De inbraak vond plaats in de nacht van 10 en 11 augustus. De dieven hebben een ravage aangericht in het gebouw. De Veterinaire afdeling stelt alles in het werk om zo snel mogelijk het probleem op te lossen. Dit zal zeker 2 à 3 weken tijd in beslag nemen.