Scholen Aruba nog 2 weken gesloten door corona

ORANJESTAD – Vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland stelt Aruba de opening van het nieuwe schooljaar twee weken uit. Daarnaast is er een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan.

Sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Verder moeten alle uitgaansgelegenheden om middernacht sluiten en is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte verboden.

Op het eiland zijn meer dan duizend coronabesmettingen. Zowel woensdag als donderdag overleden twee coronapatiënten. Daarmee is het totale aantal sterfgevallen op Aruba op 115 gekomen. Het ziekenhuis herbergt momenteel 46 corona patiënten, waarvan zeven op de intensive care.

Vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen vindt de regering het niet verantwoord om te wachten met het treffen van extra maatregelen. De scholen blijven nu gesloten tot 1 september, in plaats van dat er volgende week weer les zou worden gegeven. Directie Volksgezondheid verzoekt alle middelbare scholieren om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.