Vacature Technicus C Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: Technicus C

Dit ga je doen:

Verricht life-cycle (preventief-correctief) management aan installaties, gebouwen en apparatuur;

Verricht gespecialiseerde werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, reparatie, aanleg van technische installaties, gebouwen en apparatuur.

Dit neem je mee:

Afgestudeerd MBO-4 niveau Werktuigbouwkunde

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Analytisch en doorzettingsvermogen

Flexibel, (werken in 7-daagse diensten)

Teamplayer en leergierig

Goede communicatie skills

Integer en zelfstandig

Op korte termijn beschikbaar

Dit bieden wij je:

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw;

De functie van Technicus C is ingedeeld in functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.374,= en maximaal $ 3.211,= bruto per maand op basis van 40 uur per week;

Woon je nog niet op Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en de verhuizing. In de eerste twee maanden zorgen wij voor huisvesting.

Meer informatie:

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com en voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Felix Greving via email: [email protected].

