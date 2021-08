Covid-19 cijfers Bonaire blijven laag

KRALENDIJK – Op Bonaire blijven de coronacijfers laag. Dit is niet het geval op de buureilanden Curaçao en Aruba waar inmiddels alweer een groei is te zien in het aantal ziekenhuisopnamen.

Er zijn 12 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire op 12 augustus. Van de 35 binnengekomen testresultaten is er één positief. De positief geteste persoon is een lokale inwoner.

Vier personen zijn hersteld van Covid-19.Er ligt niemand met corona gerelateerde problemen in het ziekenhuis.

Voor meer informatie over reizen, risicolanden en de actuele regels: www.bonairecrisis.com.

Heb je klachten? Laat je testen. Belangrijk is om het resultaat thuis in quarantaine af te wachten. Ga niet de straat op, omdat je anderen kan besmetten. Door thuis te blijven voorkom je verspreiding naar mensen buiten je eigen huishouden. Dat is het krachtigste wapen dat we kennen om de uitbraak in te dammen. Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk om je te houden aan de instructies, zoals 1.5 meter afstand houden en handen wassen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800. Houd je aan de hygiëne instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.