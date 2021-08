Brandend afval veroorzaakt rook- en geuroverlast

2 Gedeeld

KRALENDIJK – Op het kruispunt van de Kaya Sirena en Sentro di Bario Tera Kòrá werd afgelopen dinsdag door onbekenden een berg afval in brand was gestoken. De brand veroorzaakte rookoverlast in de omgeving van het kruispunt. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond.

De dag ervoor moest de brandweer er ook aan te pas komen op een kunuku in de omgeving van Seru Angola. Vermoedelijk was iemand afval aan het verbranden wat geuroverlast veroorzaakte voor de buren. Bij aankomst van de brandweer bleek dat het ging om een gat met gruis waarin afval wordt verbrand. De brand bleek al een week gaande te zijn. De brandweer kon niet veel meer doen dan de vlammen wat te minderen.