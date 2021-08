Tweede periode steunmaatregel ‘Alivio’ van het openbaar lichaam Bonaire 

KRALENDIJK – Voor de tweede keer kunnen ondernemers en particulieren op Bonaire een tegemoetkoming ontvangen voor hun noodzakelijke particuliere woonlasten. Het gaat deze keer over de periode april t/m juni 2021.

De tegemoetkoming bedraagt minimaal US$500,00 per huishouden per maand. In de berekening van het bedrag wordt gekeken wat het huishouden per maand tekort komt om de noodzakelijke woonlasten te kunnen betalen. Alivio aanvragen? Vul het formulier in op https://bonairegov.com/inwoners/alivio. Aanvragen kunnen vanaf 11 augustus 2021 tot een met uiterlijk 31 augustus 2021 worden ingediend.

Alle voorwaarden en aanvullende informatie staan op https://bonairegov.com/inwoners/alivio. Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunnen samen met de nodige per e-mail worden opgestuurd naar [email protected].

Het aanvraagformulier kan ook van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 11:00 uur op het kantoor van Samenleving en Zorg aan de Kaya Neerlandia 41 worden ingeleverd. Hou er rekening mee dat de aanvraag alleen in behandeling wordt genomen, als het volledig is.

Voor vragen en hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de directie Samenleving en Zorg via 715 2211.