Vacature Management Assistent Bonaire

Primary Care Caribbean zoekt per oktober 2021 een fulltime Management Assistent. Als Management Assistent ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van administratieve en receptie werkzaamheden, ter ondersteuning van de Algemeen Manager en de Medisch Manager van PCC.

Wij hebben voor deze functie een sterke voorkeur voor iemand met een Caribische achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio, die Papiaments spreekt en de cultuur van het eiland kent. We zoeken iemand die goed zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid wil dragen. Een representatieve, administratief sterke duizendpoot, die (ook) affiniteit heeft met cijfers en ict.

Wat ga je doen?

Uitvoeren van de financiële administratie en de personeelsadministratie;

Verzorgen van communicatie vanuit het management;

Secretariële en receptie-werkzaamheden;

Organiseren van bijeenkomsten;

Regelen van facilitaire zaken en inkoop.

Wat bieden wij?

Een interessante, zelfstandige, afwisselende functie;

Collegiale samenwerking in een fijn team;

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is in de zorg op Bonaire;

Pensioenopbouw bij PCN;

Inschaling hangt af van je opleiding en werkervaring en vindt plaats in FWG 35 (max $ 2758,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband);

Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke, organisatie in de huisartsenzorg.

Wat vragen wij van jou?

Minimaal MBO 4+ werk- en denkniveau;

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een financiële en/of administratieve functie;

Goed bekend met MS Office en bij voorkeur met Twinfield;

Ervaring op het gebied van personeelszaken of je krijgt het snel in de vingers;

Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

Je spreekt Papiaments en spreekt en schrijft goed Nederlands;

Je bent integer, hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken en bent enthousiast;

Je durft het aan om mee te bouwen aan een jonge organisatie.

Wie zijn wij?

Primary Care Caribbean is sinds 1 januari 2021 actief op Bonaire. Wij ondersteunen lokale huisartsenpraktijken bij het realiseren van praktijk overstijgende activiteiten en ontwikkelingen. Daarnaast werken we samen met huisartsenpraktijken aan het verbreden van het zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg.

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit samenwerking. PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsenpraktijken, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit te solliciteren d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roos van der Niet, Algemeen Manager, via het e-mailadres: [email protected].

Meer vacatures: