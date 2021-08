Sea Turtle Conservation Bonaire start weer met presentatie over zeeschildpadden

Jonge zeeschildpad, foto: Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Aanstaande woensdag 11 augustus start Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) weer met het geven van een presentatie over zeeschildpadden. Ook vertellen zij over het werk dat zij doen om de zeeschildpadden op Bonaire te beschermen. De laatste keer dat STCB een presentatie gaf is inmiddels anderhalf jaar geleden.

De presentatie wordt gehouden bij Yellow Submarine (Dive Friends) en start om 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via [email protected]