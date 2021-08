Regering Bonaire vaardigt importverbod uit voor vlees uit Dominicaanse Republiek

KRALENDIJK – Het is tijdelijk verboden om worst, beleg en andere vleesproducten uit de Dominicaanse Republiek te importeren. Het openbaar lichaam Bonaire heeft dit besluit genomen omdat er Afrikaanse varkenspest is aangetroffen in de Dominicaanse Republiek.

Ook kleine hoeveelheden vleeswaren zoals vleesbeleg, mogen het eiland niet binnenkomen. De douane gaat hier op de luchthaven extra letten. Ook de keurmeesters van de Veterinaire Afdeling Bonaire gaan hierop toezien bij de import van vlees(producten) via zee.

Afrikaanse varkenspest is erg besmettelijk en gevaarlijk voor vooral varkens. De Veterinaire Afdeling Bonaire wil voorkomen dat de ziekte ook uitbreekt onder varkens op Bonaire.

Besmetting kan plaatsvinden door direct contact tussen varkens, het eten van besmet vlees of vleeswaren. De ziekte kan ook worden verspreid via besmette voorwerpen zoals schoenen, kleding, voertuigen, messen of besmet voer. Afrikaanse varkenspest is overigens niet besmettelijk voor de mens.