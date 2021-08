Kind aangereden in wijk Nieuw Amsterdam

KRALENDIJK – Omstreeks 20.00 uur op zaterdag 6 augustus kreeg de politiecentrale melding dat er een tweejarig kind was aangereden in de wijk Nieuw Amsterdam.

Bij aankomst van de patrouille had de bestuurder van de auto het kind samen met de moeder al naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De exacte toedracht van het ongeval is niet bekend gemaakt. De zaak is in onderzoek.