Eerste Summerschool Papiamentu een groot succes!

KRALENDIJK – Dit jaar heeft de stichting Lezen en Schrijven in overleg met Fundashon Lesa ta Dushi en Akademia Papiamentu voor de eerste keer een Summerschool georganiseerd om te oefenen met Papiamentu.

Veel leerlingen spreken de taal wel maar vinden het lezen en schrijven nog moeilijk. Om die reden hebben ze twee weken lang in de schoolvakantie Summerschool gevolgd. In de ochtend hebben ze gewerkt aan de spelling, grammatica en woordenschat. Tevens hebben we ze de liefde voor het lezen bijgebracht.

In de middag was het ontspannen en gingen we sporten in sporthal van de SGB en zwemmen bij Lac Cai of Sorobon. Ook hebben we een excursie gedaan naar Delphins resort.

Uiteindelijk hebben 18 deelnemers een certificaat ontvangen uit handen van de juf Mazarella en juffrouw Jeanne tijdens het slotfeest bij Sorobon op vrijdag 6 augustus.