Spoedvacature IC Verpleegkundige Aruba

Wij zijn in de maand september* met grote spoed op zoek naar een IC verpleegkundige voor het ziekenhuis op Aruba. De afdeling kampt die maand met een direct tekort en kan jouw inzet goed gebruiken. Ben jij de hele maand beschikbaar en niet bang voor een avontuur, dan komen wij graag z.s.m. met jou in contact!

Werken in het ziekenhuis op Aruba.

Jouw nieuwe werkplek is het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Dit is een algemeen ziekenhuis met ruim 900 medewerkers en heeft 20 verschillende specialismen in huis. Het ziekenhuis zet regelmatig personeel in dat vanuit Nederland wordt aangetrokken om bij het ziekenhuis in dienst te komen. Deze ervaring zal het makkelijker maken om jezelf snel op je plek te voelen tijdens deze spannende stap in je carrière. De IC afdeling is onlangs in een volledig nieuwe vleugel getrokken bestaat uit 10 bedden. De verdeling van de ICU/CCU/MCU patiënten gaat op flexibele wijze. Er is een maximale beademingscapaciteit voor 6 patiënten. Vrijwel alle specialismen worden op de afdeling verpleegd, inclusief baby’s en kinderen.

Jouw profiel als IC verpleegkundige Aruba.

Je hebt een diploma HBO-V aangevuld met een diploma tot IC Verpleegkundige

Je beschikt over een geldige BIG registratie (let op! Dit is een harde eis!)

Minimaal 2 jaar werkervaring als IC en/of CCU Verpleegkundige

Beschikbaar in de maand september*

Je hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Zelfstandig, zelfstarter en je hebt vertrouwen in jouw eigen kennis

Flexibele instelling en daarnaast sta je bekend als sociaal dier, collegiaal en een echte doorzetter

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Spaans is een pré. Je doet daarnaast je best om je te verdiepen in Papiaments

* Ben je later dit jaar (tijdelijk) beschikbaar om als IC verpleegkundige te werken op Aruba? Scroll dan door naar de volledige vacaturelink onderaan dit bericht.

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean.

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Onze bemiddeling tijdens jouw avontuur.

Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden. Vanaf het begin tot het eind van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoach op Aruba is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt

Een retourticket Nederland – Aruba

Je ontvangt gedurende deze maand een financiële tegemoetkoming voor de huur van de huisvesting en een auto

Als het past binnen het tijdspad krijg je voordat je vertrekt een basisles Papiaments van ons

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En we beloven je een werkervaring die een verrijking zal zijn op jouw carrière.



Jij komt tijdens jouw inzet in dienst van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Voor het salaris en arbeidsvoorwaarden volgen zij de CAO van het ziekenhuis.

Ben jij in september beschikbaar of wil je meer weten over deze kans?

Wij staan je heel erg graag te woord. Onze recruiters zijn bereikbaar via [email protected] of laat een bericht achter via +31 (0)20-244 3798.

De volledige vacaturetekst van IC verpleegkundige Aruba lees je op https://www.healthz.eu/vacature/ic-verpleegkundige-aruba/. Meer informatie over de route naar een waarneming op Aruba of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

