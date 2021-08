 Vacature ICT Officer Bonaire

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 8.800 huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 141 medewerkers. Zij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een flexibele ICT Officer

Functie

Ressorteert onder de ICT Manager

Ziet toe op een adequaat gebruik van de ICT/OT hardware en software door de medewerkers

Beheert de toegangsrechten tot de databases en servers

Draagt bij aan het technisch beheer en het onderhoud van de website

Helpt gebruikers bij de toepassing en het gebruik van ICT voorzieningen

Draagt bij aan het functioneel beheer van generieke applicaties (waaronder Microsoft Office, Windows en mobiele applicaties)

Stelt notities en rapportages op

Voert werkzaamheden uit in het kader van Disaster Recovery

Test nieuwe applicaties en is verantwoordelijk voor versiebeheer

Ziet toe op het werk dat door derden aan de ICT en OT infrastructuur wordt uitgevoerd

Draagt zorg voor het opsporen en (laten) verhelpen van storingen aan ICT en OT hardware en software

Trekt- en Draag bij aan projecten

Draagt bij aan het vaststellen van richtlijnen, procedures, kwaliteitseisen etc. voor het gebruik, beheer en administratie van informatiesystemen en ziet toe op de naleving

Is operationeel verantwoordelijk voor de ICT en OT gerelateerde Helpdeskfunctie

Functie-eisen

Afgeronde HBO-opleiding, richting Informatietechnologie of vergelijkbaar

Ruime kennis van de voor de functie relevante besturingssystemen, netwerken en computerapplicaties

Kennis van ITIL (versie 3) en Prince2

Kennis van RES workspace management, Microsoft Server 2012, SQL2012, MDT en Exchange 2012 en hoger

Kennis van HP proliant servers, EMC VNXe en Netapp storage en Xorcom telefooncentrale, Siemens Simatec S7 PLC’s.

MCSA en VMware 6.5 (of vergelijkbare certificering) is een pré

Minimaal 5 jaar ervaring in een relevante functie

Uitstekende analytische, communicatieve en presentatievaardigheden.

Abstractievermogen en inzicht in de samenhang van kernprocessen.

In bezit zijnde van rijbewijs B en eigen vervoer

Stressbestendig, accuraat, discreet, klantvriendelijk proactief

Beheersing van de talen: Nederlands, Papiaments en Engels

Bereid storingsdiensten te draaien

Sollicitatie

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 17 augustus 2021 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]

Deze functie wordt gelijktijdig in- en extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid, geniet de interne kandidaat voorrang.

