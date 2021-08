Poll: Afschaffen van de verplichte test op dag 5 na aankomst Bonaire

Tot voor kort was het voor reizigers komend uit Nederland verplicht om op de 5e dag na aankomst een extra test te doen om te kijken of zij nog steeds Covid-vrij zijn. Nu Nederland niet meer wordt aangemerkt als ‘zeer hoog risico’ land komt de verplichting voor de test ook te vervallen.

Het systeem heeft voordelen en nadelen. Voordeel is minder hindernissen bij het reizen, met name voor de toeristen. Nadeel is dat mensen, onbedoeld, toch anderen met Covid-19 kunnen aansteken als zij het virus na aankomst nog blijken te ontwikkelen.

Middels deze poll willen we graag van onze lezers weten of dat een goede of minder goede zaak is. Wat is jouw mening hierover?

Het afschaffen van de verplichte Covid-test op de 5e dag, voor toeristen komend naar Bonaire vanuit Nederland is een goede zaak

