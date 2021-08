Koken met Corjan: Gele erwtensoep met gerookte paling truffel

2 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Gele erwtensoep met gerookte paling truffel

Voor deze erwtensoep gebruikt Corjan gele spliterwten. De smaak is nagenoeg hetzelfde als die van groene spliterwten. Tijdens het koken wordt de gele soort ook weer (licht-)groen van kleur.

De basis van de erwtensoep is een visbouillon. In dit recept wordt beschreven hoe je die eenvoudig zelf klaarmaakt. Voor de bouillon kunnen allerlei soorten vis gebruikt worden. Corjan gebruikte voor dit recept red snapper.

Ingrediënten

palingfilet

mascarpone

kippenbouillonpoeder

peper en zout



Visbouillon:

visgraten (bijvoorbeeld van een red snapper)

1 ui

stuk prei

stuk winterwortel

2 laurierbladen

3 tenen knoflook

8 gekneusde peperkorrels

takje verse tijm

1 deciliter droge witte wijn

water, zodat de graten onder staan

Gele erwtensoep:

3 liter visbouillon (recept zie hierboven)

300 gram gele spliterwten, gewassen

1 ui

3 tenen knoflook

1/2 rode peper of chilivlokken

stukje verse gemberwortel

1/2 theelepel kurkuma

1/2 theelepel kerriepoeder

scheutje olie

Benodigheden:

zeef of passeerdoek

staafmixer of blender

Recept

Breng de ingrediënten van de visbouillon aan de kook en laat ongeveer 30 minuten onder het kookpunt trekken. Giet de bouillon daarna door een zeef of passeerdoek en bewaar de stukken graat, waar nog vis aan zit en haal dit van de graat af.

Hak de stukjes vis en meng dit met wat mascarpone zodat je er een bal van kunt vormen. Breng dit op smaak met peper en zout. Hak de gerookte palingfilet in stukjes en rol de visbal daar doorheen zodat er rondom paling zit.

Snijd de ui, knoflook en rode peper in stukken en verwarm deze in wat olie in een kookpan. Giet de visbouillon erop en breng aan de kook, voeg de spliterwten toe en roer even tot het geheel weer kookt. Wanneer de spliterwten gaar zijn, pureer het geheel met een staafmixer of blender tot een gladde soep. Eventueel kun je de soep nog wat op smaak brengen met peper en zout of wat kippenbouillonpoeder.

Leg de ‘gerookte palingtruffel’ in een diep bord en giet de soep er rond. Voeg als garnituur bijvoorbeeld wat blokjes wortel en prei toe.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

