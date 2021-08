Storing in afvalwaterzuiveringsinstallatie door stroomuitval verholpen

472 Gedeeld

KRALENDIJK – De stroomuitval van afgelopen woensdag 28 juli heeft een storing veroorzaakt in de Afvalwaterzuiveringsinstallatie op Lagoen.

Daardoor kon geen afvalwater naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie op Lagoen worden gepompt vanuit het boosterstation van Kaya Neerlandia. Door het station handmatig te bedienen tot er weer stroom was kon de overlast beperkt blijven.

De Afvalwaterzuivering en het boosterstation in het vacuüm rioleringsstelsel van Kralendijk hebben een backup voor het geval de stroom uitvalt. Bij de black-out van woensdag 28 juli werd de back-up volgens de procedures gestart. Helaas deed zich een technisch probleem voor bij de back-up van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waardoor de digitale verbinding tussen het boosterstation aan de Kaya Neerlandia en de afvalwaterzuiveringsinstallatie niet werkte.

Zodra het probleem was geïdentificeerd door de operators van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie is een monteur naar het boosterstation aan de Kaya Neerlandia gestuurd. Het station werd handmatig bediend tot er weer stroom was, waarna de communicatieverbinding weer in werking kon worden gesteld.