Olympisch windsurfkampioen Kiran Badloe komt naar Bonaire

112 Gedeeld

KRALENDIJK – De gouden winst van windsurfer Kiran Badloe tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio leverde de 26-jarige Flevolander deze week een speciale huldiging op, georganiseerd door Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Op donderdag 5 augustus ontving Badloe uit handen van TCB-directeur Miles Mercera op het Olympic Festival terrein in Scheveningen een uitnodiging om Bonaire te bezoeken. Badloe, die tussen zijn zevende en tiende jaar op Bonaire woonde, kwam daar op 9-jarige leeftijd voor het eerst in aanraking met windsurfen. Hij kreeg er zijn eerste surflessen en nam in 2003 deel aan zijn allereerste Regatta op Bonaire. Badloe heeft aangegeven in de toekomst langdurig te gaan trainen op Bonaire.

Tijdens de huldigingsceremonie ter ere van de gouden prestatie van Badloe had TCB directeur Mercera niets dan lof voor de voormalig inwoner van Bonaire. “Deze reis bieden we je aan als grote blijk van waardering, om je te feliciteren met deze geweldige gouden prestatie en om je terug uit te nodigen naar de plek waar je de allereerste basis voor jouw windsurf carrière hebt gelegd. Daarnaast zijn we allemaal enorm trots op jouw prestaties. Je bent van harte welkom om van onze windsurffaciliteiten gebruik te komen maken voor je trainingen en de ideale omgeving van Bonaire daarvoor volop te benutten. We kunnen ons geen betere ambassadeur voor het windsurfen op Bonaire wensen”, aldus Mercera.

Badloe was vereerd met de aandacht van Bonaire en de uitnodiging om terug te keren naar de plek uit zijn kindertijd, waar zijn voorliefde voor windsurfen begon. “Ik heb hele warme herinneringen aan Bonaire en de start van mijn windsurfloopbaan ligt daar. Een trainingsplek met constante wind en goede weersomstandigheden is letterlijk goud waard, dus ik wil graag Bonaire als vaste trainingslocatie gaan gebruiken in de toekomst. Daarnaast wil ik me gaan inzetten om een internationale, professionele windsurf wedstrijd naar het eiland te halen”, aldus de Olympisch kampioen.

Ook de lokale surfgemeenschap liet deze week van zich horen met een persoonlijke videoboodschap voor Badloe. De Olympische windsurfer Constantino “Patun” Saragoza bracht de kersverse winnaar van het windsurf-goud met grote trots zijn felicitaties over. Ook deelde hij in een vraaggesprek zijn eigen herinneringen aan de Olympisch Spelen in Barcelona (’92) en Atlanta (’96) en sprak zijn lof uit voor de prestaties van Kiran in Tokio.

Local windsurf guru Elvis Martinus vertelde in een videobericht over zijn herinneringen aan Kiran’s allereerste ervaringen op een surfplank. “Ik was met een programma gestart om kinderen te leren windsurfen op Sorobon en Kiran was een van de nieuwkomers en nog een echte beginner. Toch ging hij al snel mee naar Florida voor een plaatselijke jeugdcompetitie, dus de drive zat er al jong in. Ik weet zeker dat de topprestatie van Kiran onze lokale jeugd zal stimuleren om te leren windsurfen, of zich hier verder in te ontwikkelen. Deze prachtige baai op Lac is goed voor goud en brengt kampioenen voort”, aldus Martinus.