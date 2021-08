Rijksdienst geeft meer uitleg over bouw Galileo Sensor Station Bonaire

KRALENDIJK – Onlangs gaven gezaghebber Edison Rijna en demissionair minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, het startsein voor het proces voor de realisatie van een Galileo Sensor Station op Bonaire. Het station komt op het terrein van WEB gelegen aan de Queen’s Highway. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de opdracht gegeven voor het ontwerp en de uitvoering van de bouw van het project.

Het sensorstation bestaat uit 3 schotelantennes met een diameter van 2.5 meter met daarbij een onbemand gebouw met ruimtes voor computers en ontvangers, opslag, kantoorruimte en een wachthuis voor beveiligingsmensen.



Voor de aanleg van het Galileo Sensor Station is bijzondere expertise nodig omdat de bouw onder strenge voorwaarden van de Europese Unie moet worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat RVB zal werken met lokale partijen. Indien dat niet mogelijk is, zal de expertise ergens anders vandaan worden gehaald.

De strenge eisen zijn niet alleen van toepassing op de bouw, maar gelden ook voor het onderhoud en de operationele dienstverlening van het station. De bouw van het grondstation zal lokaal werkgelegenheid bieden voor bouwbedrijven, diensten (beveiliging en technische storingen) en producten. Vanuit EUSPA (European Union Agency for the Space Programme) zal kennis worden overgedragen aan de mensen die bij het Galileo Sensor Station aan het werk gaan.

In het kader van innovatie en natuur zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Natuurcommissie instellen waarin RVB, openbaar lichaam, WEB en Stinapa zullen deelnemen, met als gezamenlijk doel om met respect en aandacht voor de natuur de balans te vinden tussen plaatsing van het sensorstation en de daar aanwezige natuur. Door expertise te bundelen en de handen ineen te slaan kan er voor een goede inpassing van het gebouw in de omgeving worden gezorgd.

De verwachting is dat de bouw van het Galileo Sensor Station medio 2022 van start zal gaan. Een innovatieve stap voor Bonaire richting ruimtevaart en satellietdata.



Wat is het Galileo satellietnavigatiesysteem?

Galileo wordt het eerste satellietnavigatiesysteem dat samen met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Unie wordt gerealiseerd, dus niet een militair systeem zoals het Amerikaanse GPS, het Russische GLONASS of het Chinese Beidou. Galileo kan ook, naast gratis en open service voor tijdsreferentie en plaatsbepaling, voor andere commerciële diensten beschikbaar worden gesteld. Het Galileo-project is het grootste Europese ruimtevaartproject ooit en is nauwkeuriger dan GPS.



Inmiddels zijn er 26 van de 30 satellieten in een baan om de aarde gebracht. De Europese Commissie heeft Bonaire als locatie gekozen voor de realisatie van één van deze Galileo Sensor Stations. Op dit moment heeft Frankrijk de meeste grondstations. Voor de EU is het dan ook belangrijk om een ander lidstaat te vragen. Bonaire heeft een strategische ligging in het Caribisch gebied.

Ruimtevaart en Bonaire

Indien het ministerie van I&W naast het Galileo Sensor Station ook het Telemetry Tracking and Command (TT&C) facility weet binnen te halen voor Bonaire volgt er een volgende stap binnen de ruimtevaart en satellietdata ontwikkeling op Bonaire. Deze faciliteit zorgt voor de verbinding tussen de satellieten en de voorzieningen op de grond. Het bewaakt de status, de besturing en bepaalt de locatie van de satellieten. Naar verwachting zal daar halverwege september meer duidelijkheid over komen.