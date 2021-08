Bonaire telt 13.343 aantal personen die volledig gevaccineerd zijn

KRALENDIJK – Het percentage van gevaccineerde bewoners van Bonaire blijft langzaam groeien en zit nu op 80,9% dat minimaal één prik heeft gehad. Op Bonaire zijn 16 actieve gevallen van Covid-19 op 04 augustus. Van de 296 binnengekomen testresultaten was er geen positieve uitslag. Er is ook niemand hersteld van Covid-19.

COVID-19 Drive-Thru is elke dag op afspraak geopend voor een test. Sentro Deportivo Jorge Nicolaas is deze week alleen op zaterdag 7 augustus open tussen 09.00 – 14.00 uur voor mensen die de coronaprik willen halen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je bellen naar 0800-0900