Uitleg over verplicht coronabewijs voor reizen naar Nederland

Foto Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Reizigers naar Nederland moeten vanaf 8 augustus 2021 bij aankomst een coronabewijs overleggen. Maar dit weekend ontstond er onduidelijkheid wat precies verstaan wordt onder een coronabewijs. Er zijn drie documenten die als coronabewijs gelden.

De eerste vorm van coronabewijs dat Nederland accepteert is de QR-code voor het vaccinatiebewijs. De tweede is een papieren herstelbewijs als bewijs dat iemand minder dan 6 maanden geleden Covid-19 had en hersteld is. Dit herstelbewijs is bij de afdeling Publieke Gezondheid, PG, aan te vragen bij 0800 0800. Nederland accepteert als derde bewijs een papieren pcr testbewijs van maximaal 48 uur voor vertrek. Reizigers kunnen zich voor vertrek bij een van de commerciële aanbieders op het eiland laten testen.

Volledig gevaccineerde inwoners van Bonaire kunnen nu zelf de papieren QR code in de coronacheck app uploaden. Het uploaden in de coronacheck app is mogelijk voor volledig gevaccineerde inwoners van Bonaire. Ze krijgen de instructie hiervoor op papier bij het ophalen van de papieren QR code bij de afdeling Publieke Gezondheid. Voor het aanvragen van de QR code moet men een afspraak maken via 0800-0900.

Gevaccineerde inwoners van Bonaire die nu in Nederland zijn en geen QR code hebben, kunnen de code bij de GGD in Utrecht aanvragen. Dat kan tijdens kantooruren op het nummer 030 – 8002899.