Politie pakt feesten en muziekoverlast aan

KRALENDIJK – De politie heeft extra gecontroleerd op groepsvorming en geluidsoverlast. Dit vanwege de vele vechtpartijen, feveren en muziekoverlast in de laatste paar weekenden. De controle vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 00.00 uur tot een ongeveer 03.15 uur.

Tijdens de controle bleek een horecagelegenheid aan de Kaya L.D. Gerharts nog open te zijn na sluitingstijd. De eigenaar kreeg een proces-verbaal.

Iets later werd een groep van ruim 100 personen verwijderd van een locatie in Lagun. In het Centrumgebied werd de bestuurder van een auto aangesproken voor het veroorzaken van muziekoverlast. Ook op Seru Largu werd na een melding van muziekoverlast een groep van 20 à 30 personen van de locatie verwijderd.