Emotioneel afscheid bursalen op luchthaven van Bonaire

Freddy van den Heuvel spreekt de bursalen vlak voor vertrek naar Nederland nogmaals toe – foto’s ABC Online Media

KRALENDIJK – Vandaag is de laatste groep van dertien Bonairiaanse studenten vertrokken naar Nederland. Op de luchthaven van Bonaire werd onder grote belangstelling van familie en vrienden afscheid genomen van deze groep. De studenten starten vanaf het nieuwe schooljaar o.a. aan de universiteiten van Utrecht, Den Haag en Leiden met uiteenlopende studies. Eerder vertrokken al negen andere jonge Bonairianen voor hun studie naar Nederland. Vanaf Saba en Sint Eustatius zijn eveneens zes toekomstige studenten naar Nederland gevlogen.

Freddy van den Heuvel, begeleider en ambassadeur bij TuranGoeloe, begeleidt deze groep kersverse studenten, waarvan een enkeling nog nooit eerder in Nederland is geweest. Hij vliegt vandaag zelf ook mee naar Schiphol. Voorafgaand aan het vertrek geeft hij de jongeren nog een aantal laatste instucties over hoe de overstap op Aruba gaat verlopen. “Ik vraag me af of iedereen goed voorbereid is qua kleding, bij aankomst in Nederland is het slechts 20 graden”, zegt Van den Heuvel rondkijkend naar de nieuwe studenten.

TuranGoeloe bereidt de kersverse studenten zo goed mogelijk voor op hun nieuwe leven in Nederland. Zo worden er twee masterclasses per jaar georganiseerd, voorafgaand aan hun vertrek. Daarnaast wordt alvast de huisvesting van de nieuwe studenten geregeld, zodat ze een lastige zoektocht naar woonruimte bespaard blijft.

Na aankomst in Nederland

Bij aankomst in Nederland wordt aan een groep van vier à vijf studenten één buddy gekoppeld. Deze buddy heeft een maand lang intensief contact met de nieuwe studenten. Ook biedt de buddy hulp bij allerlei administratieve zaken die geregeld moeten worden. Vanaf september beginnen de college’s op de opleidingsinstituten. Tijdens het gehele eerste schooljaar staat een zogenaamde superbuddy de studenten bij. In die periode wordt er ook aandacht geschonken aan praktische zaken zoals efficiënt inkopen doen, eten koken, budgettering en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Het doel van TuranGoeloe is dat alle studenten goed kunnen presteren, zodat zij met een diploma thuis kunnen komen. “Vaak zien we dat ouders van deze kinderen geen diploma’s hebben. Om deze kinderen een betere toekomst te bieden is het belangrijk dat ze gaan studeren en ook hun studie af kunnen ronden. Met hulp van TuranGoeloe worden de nieuwe studenten het belangrijke eerste jaar daarom intensief begeleid”, aldus Van den Heuvel. Zelf heeft hij ook goede ervaring met TuranGoeloe, zijn eigen dochter werd namelijk ook door ze begeleid. Inmiddels begeleidt TuranGoeloe al voor het derde jaar studenten van de BES-eilanden die in Nederland gaan studeren.