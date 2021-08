Ghislaine Monte exposeert: ‘De liefde voor schilderen is al een hele tijd geleden bij mij begonnen’

Ghislaine Monte heeft dit weekend haar eerste expositie geopend. De 28-jarige kunstenares is op Curaçao geboren en twee jaar geleden naar Bonaire verhuisd om via het TOP Trainee programma bij de Kamer van Koophandel te werken. Haar oma komt uit Rincon.

“In groep 8 van de basisschool ben ik begonnen met tekenen. In Nederland ben ik mij gaan verdiepen in het schilderen. Ik heb mezelf verschillende technieken aangeleerd.”

Monte werd afgewezen voor een opleiding bij de kunstacademie. “Daar vonden ze dat mijn portfolio te beperkt was. Dit maakte mij een tijd lang zeer onzeker, maar ik heb het schilderen toch weer opgepakt en nu ben ik hier. Beeldende kunst maakt mij vrij. Persoonlijke ervaringen en gevoelens zijn mijn inspiraties”, zegt Monte.

De meeste van haar schilderijen doen haar terug denken aan een bepaalde periode in haar leven. “Het gele tapijt doet mij denken aan een aantal dingen waar ik van hou: cultuur, de Kibrahachaboom en spelenderwijs schilderen. Het liefst zou dit mijn achtertuin zijn. De ‘slapende vrouw’ stelt een periode voor, waar ik mij heel erg alleen en onveilig voelde. Op zo’n moment gaat je in een foetus houding liggen.”

Zelfportret

“Ik heb hier een lange periode over gedaan. Mijn canvas was gebroken, maar ik wilde het portret niet kwijt.

Op het moment dat ik een aantal kranten ging gebruiken als canvas zag ik bepaalde woorden die mij aantrokken zoals duurzaam, natuur, omarmd, opinie hebben, back in business.”

Monte was bezig om zich als het ware te fixen. “Op dit portret ben ik naakt, maar je kunt het niet zien. Het stelt een manier voor om jezelf bloot te stellen. De lichte kleuren van het hoofd stelt peace of mind voor. En de lichte kleuren op de borstkas stelt mijn liefde voor kunst voor.”

Sommige schilderijen van Monte hebben geen gezicht, zodat je zelf een interpretatie kan geven aan het schilderij. “Mijn uiteindelijke doel is om iedereen te inspireren om creativiteit tot uiting te laten komen, in wat je ook doet: schrijven, fotografie, enzovoorts.”

Bezoekers kunnen deze week tussen 9:00 en 12:00 en van 14:00 tot 18:00 uur binnenlopen bij het atelier en Monte ontmoeten. Het atelier is te vinden aan de Julio A. Abraham Boulevard naast Konfo restaurant.