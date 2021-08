Reizen zonder Coronatest blijft mogelijk tussen Curaçao en Bonaire

Kralendijk- Ondanks oplopende besmettingen blijft de zogenaamde ‘bubbel’ tussen in elk geval Curaçao en Bonaire voorlopig in stand.

Een post van Divi Divi Air op zaterdagochtend leidde tot ongerustheid onder reizigers en een enorme discussie op social media. Divi Divi beweerde namelijk dat ook volledig gevaccineerde reizigers vanaf 3 augustus a.s. weer een PCR test zouden moeten ondergaan om naar het buureiland te mogen reizen. Dat zou het gevolg zijn van het feit dat Curaçao vanaf die datum Bonaire en Aruba weer beschouwt als een hoog-risico land.

Woede

Op social media was veel woede te bemerken jegens Curaçao voor categorisering van Bonaire als hoog-risico land. Inderdaad valt die plaatsing als hoog-risico moeilijk te begrijpen, rekening houdend met het feit dat de prevalentie van Covid-besmettingen op Curaçao op dit moment bijna drie keer hoger ligt dan op Bonaire, dat de afgelopen dagen erg weinig nieuwe besmettingen kende en daarnaast een stabiele hoeveelheid actieve besmettingen.

Zaterdagavond laat publiceerde Divi Divi een nieuw bericht, waarin zij toe moest geven dat de bubbel vooralsnog gewoon in stand blijft. Bonaire.nu zocht op zaterdagocthend al contact met de overheid op Bonaire, die op dat moment ontkende dat er sprake was van een op handen zijnde verandering in de voorwaarden om te mogen reizen tussen beide eilanden.