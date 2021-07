Vermiste man teruggevonden in de mondi

Kustwacht helicopter in actie | Foto Kustwacht Caribisch Gebied

KRALENDIJK – Een 67 jarige man is enkele uren vermist geweest in het gebied van Onima. Dit gebeurde donderdag rond de middag. De man was onwel geworden tijdens het jagen in de mondi.

De man was in de mondi gaan jagen, maar liep door de hitte een zonnesteek op, werd onwel en viel. Door de val kon de man niet verder wandelen. Het lukte de man om zijn familie mobiel te bellen om aan te geven dat hij in de mondi van ‘Boka Onima’ was en urgent hulp nodig had. Familieleden van de man namen contact op met de politiepost die vervolgens de Kustwacht belde voor hulp.

De Kustwacht stuurde na de melding van de politie de kustwachthelikopter naar ‘Boka Onima’ voor een zoekactie naar de man. De man was gelukkig snel gevonden door de helikopter bemanning.

Hij is door de helikopter bemanning omhoog gehesen en naar het vliegveld getransporteerd waarna een ambulance hem naar het ziekenhuis bracht voor medische behandeling.