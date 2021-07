RIVM: besmettingen Bonaire dalen

Op Bonaire kregen de afgelopen week 65 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag. Dat is een daling ten opzichte van voorgaande week, toen was dat nog 95 op de 100.000 inwoners. Het percentage positief geteste mensen was afgelopen week gehalveerd ten opzichte van vorige week.

Per saldo stijgen het aantal corona-infecties op de eilanden, zegt het RIVM in haar wekelijkse update van de epidemiologische situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de week van 22 tot en met 29 juli kregen op alle eilanden samen 777 mensen een positieve testuitslag, waarvan het merendeel op Curaçao en Aruba. Het aantal ziekenhuisopnames op de eilanden is vooralsnog laag.

Er zijn op Bonaire een aantal nieuwe clusters gemeld, waaronder op een school en op een werkplek. Kiemsurveillance toont in week 27 circulatie van de alfavariant (25 procent), de deltavariant (63 procent) en de gammavariant kwam in 13 procent van de positieve testen voor.

Uit lokale kiemsurveillance, gebaseerd op PCR-technologie, is de deltavariant dominant op het eiland. Honderd procent uit vier monsters in week 29.