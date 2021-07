Noodregeling Bonaire werd uitgevoerd zonder al te veel controle

RCN Bonaire

KRALENDIJK – Door gebrek aan controle bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op Bonaire is er nogal wat geld verkwist uit de pot van de corona noodregeling. Dat stelt Caribisch Netwerk op basis van een klokkenluider.

Zeshonderd bedrijven op Bonaire ontvangen sinds het begin van de corona-crisis geld uit de noodregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij bepaalde bewijsstukken aanleveren, zoals bijvoorbeeld bewijs van werkgeverslasten, een identiteitsbewijs en bankafschriften.

Zonder bewijsstukken

De klokkenluider was tot half april van dit jaar belast met het in goede banen leiden van gelden uit de COVID-noodregeling. Maar in plaats van de geëigende procedure te volgen werd haar opgedragen om aanvragen voor steun goed te keuren zonder naar deze bewijstukken te vragen. “En als ze bij de aanvraag toch werden meegeleverd, hoefde er niet naar gekeken te worden”, aldus de klokkenluider, die inmiddels ontslagen is.

Reden om de procedure los te laten was volgens de klokkenluider om tijd te besparen en om de achterstand van de aanvragen weg te werken. “Er was sprake van ‘kwantiteit boven kwaliteit’.

Eric Brakke, hoofd van de SZW herkent zich niet in de beschuldiging van Caribisch Netwerk. Hij zegt dat zijn dienst in de afgelopen vijftien maanden een bedrag van 100 miljoen dollar uitgegeven heeft aan geld uit de noodregeling. “Dit is inderdaad gebeurd zonder al te veel hinder van protocol of reglement en zonder controles uit te voeren.” Noodzakelijk volgens Brakke, want er kwam een groot economisch corona probleem op Bonaire af: “Dit was crisismanagement. We wilden dat bedrijven overeind bleven.”

Fraude en voorkeursbehandeling

In de laatste zes maanden is zo’n 260.000 dollar teruggevorderd van bedrijven die ten onrechte geld uit de noodregeling hebben ontvangen. Tot nu toe zijn acht personen strafrechtelijk vervolgd wegens fraude met de noodregeling.

Brakke vindt dat aantal wel meevallen: “In Nederland geeft het UWV miljarden uit en bij een percentage is dat niet terecht. Niks is waterdicht, dus hier ook niet.’’ Ook is het volgens Brakke moeilijker om te frauderen door de kleinschaligheid van het eiland. “Medewerkers horen en zien veel, dus we doen controles achteraf.”

Rommelig

Het verhaal dat geschetst wordt, klopt met het rommelige beeld van de uitvoering van de noodregeling. Carmen heeft een kapsalon aan huis en kreeg geen reactie op haar aanvraag voor de noodregeling. “Ik weet niet of het is afgewezen of niet”, zegt ze, “ik kreeg geen beschikking, dus kon ook nergens bezwaar tegenmaken. Uiteindelijk heb ik het dan maar opgegeven.”

Een bedrijf dat afhankelijk is van cruisetoerisme op Bonaire noemt de intake procedure voor de noodregeling rommelig. “We kregen rare bedragen uitbetaald, maar nog veel te weinig. Ik vroeg of ze mij een motivering konden sturen, zodat ik kon zien waar het fout was gegaan, maar ze gaven aan dat ze dat alleen per post deden. Een brief heb ik nooit ontvangen. Uiteindelijk heeft het bijna een jaar geduurd voordat ik in aanmerking kwam voor het juiste bedrag.’’

SZW achtte het onmogelijk iedereen een bericht te sturen. Brakke: “Dan waren we nu nog bezig. Daarom besloten we dit alleen bij afwijzing van de noodregeling te doen.” Maar ook dat ging vaak niet goed, zegt de klokkenluider: “Op gegeven moment kwamen we erachter dat de afwijzingsbeschikkingen zes maanden lang niet waren verstuurd; mensen zaten zonder inkomen en kregen vervolgens helemaal niks te horen.”

Lokale overheid

Gedeputeerde van Sociale Zaken, Nina den Heyer, zegt op de hoogte te zijn van de toename van ontevredenheid en klachten, niet alleen van de noodregeling maar ook van andere uitkeringskwesties.

“Mensen kloppen vaak bij ons aan. Ik heb dit al aangekaart bij SZW, maar naar mijn mening verandert er niets want de klachten blijven binnenstromen.”

Meer kan de lokale overheid volgens Den Heyer niet doen want SZW valt onder de RCN en die functioneert geheel los van de lokale Bonairiaanse overheid.

Brakke is op de hoogte van de klachten, maar zegt hier weinig mee te kunnen zolang deze anoniem zijn. “Mensen gaan naar de gedeputeerde, of naar de pers, maar bij ons wordt niet geklaagd, waarschijnlijk omdat de drempel te hoog is. “Ik ben in overleg met de Ombudsman om onderzoek te doen naar de klanttevredenheid.