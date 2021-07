Geen grote zorgen over Nederland als zeer hoog risicoland: ‘niet meer in paniekstand’

Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – De toerismesector van Bonaire maakt zich minder druk over de gevolgen van het opschalen van maatregelen voor toeristen uit Nederland als voorheen.

Miles Mercera, hoofd van Tourism Corporation Bonaire zegt geen reden tot zorg te zien. “We hebben nog niks gemerkt voor de bezettingsgraad.” Ook waren ze er goed op voorbereid. “Uiteraard heeft de lokale overheid dit al een paar weken geleden bekend gemaakt, dus onze sector is er klaar voor. We hoeven geen paniekvoetbal te gaan spelen.”

Ook Hagen Wegerer, operationeel (duik)manager bij een hotel waar veel Nederlandse toeristen komen, ziet het niet somber in. “Bezoekers zijn opgelucht dat onze situatie zo ontspannen is. Ik denk dat als ze nog steeds naar Bonaire willen komen, ze ook zullen komen.”

‘We zien steeds meer Amerikanen’ – Hagen Wegerer, operationeel hotelmanager

Wat volgens Wegerer mogelijk wel gaat veranderen, is het aantal Amerikanen dat naar Bonaire komt. Op dit moment komt naar verwachting 75 procent van de toeristen uit Nederland en 18 procent uit de Verenigde Staten.

“We zien steeds meer Amerikanen, maar ze hebben moeite om boekingen te maken, omdat er zoveel Europeanen onze kant op komen. Dat gaat mogelijk veranderen door deze nieuwe regel. Maar dat kost tijd.”

Nu druk, maar toekomst onzeker

Elvis Martina, eigenaar van een windsurfschool, durft nog niet helemaal te zeggen waar hij aan toe is. “Deze week is het druk, maar we zijn nog niet met al ons personeel aan het werk. Met de Deltavariant weet je ook niet wat er gaat gebeuren. We hopen dat het niet dicht gaat.”

De afgelopen periode zijn ze zes maanden dicht geweest. “We leren normaal duizenden mensen per jaar windsurfen. Toen was er bijna niemand. Zonder de regeling hadden we al ons personeel naar huis moeten sturen.”

Toeristen blijven wel komen

“Ik heb toevallig een paar mensen geholpen met het maken van een afspraak om de antigeen test te doen, dus ze blijven wel komen geloof ik,” zegt taxichaffeur Eric Manuel. Momenteel heeft hij elke dag wel iets te doen. “Het is wel iets drukker geworden. Er zijn niet zoveel boekingen vooraf, maar wel gewoon mensen die ter plekke een taxi willen.”

Maar hij is één van de weinige taxichauffeurs die zich niet alleen richt op toeristen. “Voor de meeste taxichauffeurs was de afgelopen periode heel slecht. Cruiseboten zorgen een dag voor een beetje geld, maar je hebt geen continuïteit. Ik roep al tien jaar; jongens richt je niet alleen op toeristen. Als het wegvalt komen jullie in de problemen en dat is gebeurd.”

Manuel richt zich daarom ook op lokale mensen. “Die geef ik 50 procent korting. En ik vervoer ook mensen naar het ziekenhuis.”

Divers toerisme

Michiel van Heusden, eigenaar van een bedrijf dat boottochten organiseert, hoort van collega’s die ook in de activiteitensector werken dat het momenteel over het algemeen goed gaat.

“Ik hoor dat mensen best wel wat te doen hebben.” Het is natuurlijk niet zoals in 2019 met cruiseschepen, het is heel divers toerisme.”

Om meer bereik te krijgen, is het bedrijf gaan samenwerken met andere watertaxi’s en een duikschool. “Volgens mij hebben we hier op Bonaire wel echt een goede kans om te overleven. Voor de activiteitensector zie ik nog heel veel groeimogelijkheden.”

‘Het beleid in Bonaire staat niet meer in paniekstand’ – Rene Knip, autoverhuurder

Rene Knip, eigenaar van twee autoverhuurbedrijven, maakt zich ook niet zo’n zorgen. “Wij verhuren aan particulieren en zijn niet verbonden aan touroperators zoals TUI. Als zij stoppen met de pakketreizen, hebben wij daar geen last van.“

Ook staat Knip er positiever in dan een aantal maanden geleden. “Het beleid op Bonaire is niet meer in de paniekstand. Er wordt niet meer van de hak op de tak geanticipeerd, dus ik denk dat het redelijk onder controle is.”



Zeer hoog risicoland

Nederland is sinds maandag voor Bonaire een ‘zeer hoog risicoland’. Dat betekent dat reizigers naast de NAAT(PCR)-testen voor vertrek of direct na aankomst, ook nog op de vijfde dag van hun verblijf een test moeten doen. Dit geldt voor zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde.