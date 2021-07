EZ Air voert demovlucht uit tussen Bonaire en St. Eustatius

De Saab340 EZ Air na aankomst op de FDR luchthaven van St. Eustatius. Foto: EZ Air

Kralendijk- EZ Air heeft op vrijdag een demonstratievlucht uitgevoerd tussen Bonaire en St. Eustatius met haar nieuwe Saab toestel. Het vliegtuig vertrok vanochtend rond 11 uur van Flamingo Airport, om daar tegen half vijf weer te landen.

De vlucht maakt deel uit van een trainingsprogramma voor onder meer de piloten en het cabinepersoneel. Hoewel de piloten inmiddels als een trainingsprogramma in de simulator hebben afgerond, worden zij de komende week verder on-the-job getraind door ervaren gezagvoerders van het Amerikaanse Silver Airways, dat al jaren met de Saab toestellen vliegt.

St. Eustatius

Op St. Eustatius werd de vlucht verwelkomd door regeringscommissarissen Alida Francis en Claudia Toet. Beide commissarissen heetten gezagvoerder Timothy Vasseur en co-piloot José Zambrano welkom en toonden zich enthousiast over het nieuwe, ruimere toestel. “Perfect voor St. Eustatius!”, riep Francis spontaan uit. De regeringscommissaris ziet het ontluikende toerisme op het eiland graag verder ondersteund door meer airlift naar het eiland, dat nu zo goed als alleen van Winair afhankelijk is. Een bijkomend probleem is dat Winair nog maar een schim van haar vroegere schema vliegt, nadat tijdens het grootste deel van de Covid-pandemie helemaal niet werd gevlogen.

Regulier

EZ Air directeur René Winkel onderkent het belang van de vluchten voor met name St. Eustatius. “Wij vliegen al regelmatig tussen beide eilanden op en neer in de vorm van chartervluchten. Maar als het gaat om reguliere vluchten ligt de zaak complexer. Wij willen het graag doen, maar dan zal er van de kant van de overheden of de private sector, ook steun moeten komen”, zegt Winkel. Volgens Winkel gaat het hier om zogenaamde ‘dunne’ routes met een relatief klein passagiersaanbod. “Wij kunnen en willen niet alleen het risico dragen door het vliegen van deze route zonder op zijn minst een stoelgarantie van een andere partij”. Volgens Winkel is deze vorm van support zeker niet ongebruikelijk bij het opstarten van nieuwe routes.

ABC en Colombia

De nieuwe toestellen zullen met name ingezet worden op de routes tussen de ABC eilanden en naar Colombia. EZ Air voert nu al twee vluchten per week naar de havenstad Barranquilla in het Atlántico provincie, maar is voornemens de miljoenenstad Medellin, gelegen in de provincie Antioquia, daar aan toe te voegen.